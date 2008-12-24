Тимошенко викрила нові махінації НБУ за участі Балоги та Гелетея

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що має в своєму розпорядженні інформацію про нові махінації керівництва Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що в понеділок, 22 грудня, перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на зборах правління Нацбанку поставив на голосування питання про виділення банку «Надра» додатково як рефінансування 2,5 млрд. грн., проте члени правління виступили проти такого рішення. Вони зазначили, що «не можуть голосувати і давати ще 2,5 млрд. до тих 7 млрд., які вже видані банку «Надра», тому що із 7,1 млрд., які видані ФІРТАШУ (Дмитро ФІРТАШ – власник банку «Надра» - УНІАН), не забезпечені ніякими заставами, ніякими документами, ніякими гарантіями 4 млрд.грн.».

Після того, як правління відмовилося виділяти таку суму грошей, за словами прем`єра, А.ШАПОВАЛОВ запропонував виділити 1,5 млрд. грн., проте й ця пропозиція не пройшла.

«Доторгувались до того, що правління Нацбанку навіть 300 млн. грн. банку «Надра» відмовилося видати як рефінансування, тому що ніхто не хоче при зміні влади сидіти за гратами. Але, в той же час, А.ШАПОВАЛОВ не заспокоївся і почав під цим рішенням, про виділення 2,5 млрд. грн. на банк «Надра», збирати підписи кожного члена правління, дотискуючи їх (членів – УНІАН) у режимі особистих зустрічей і дзвінків, зокрема й на найвищому рівні влади. Але на цьому вони не заспокоїлися. Вони підключили цілу мережу комерційних банків, за якими стоїть ФІРТАШ, для таких же махінацій», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

У цю «мережу», за її інформацією, входить «Родовід Банк», який одержав рефінансування у розмірі 2,172 млрд. грн., «які також обслуговують усі махінації пана ФІРТАША, і щодо виділення цього рефінансування особисто зверталися БАЛОГА і ГЕЛЕТЕЙ (Віктор БАЛОГА - глава Секретаріату Президента, Валерій ГЕЛЕТЕЙ - керівник Управління державної охорони)». Також у цю «мережу» входять, за словами прем`єра, «Альфа-банк» - 398 млн. грн., «Укргазбанк» – 1, 228 млрд. грн., банк «Кліринговий дім» – 174 млн. грн., «Єврогазбанк» – 25 млн. грн. і «Містообанк» – 50 млн. грн.

«Усього на ці банки було узято понад 4 млрд грн. Усього ми маємо 7,1 (для банку «Надра» - УНІАН) і 4 - це по суті справи понад 11 млрд. грн. Усього було рефінансування 40 млрд. грн. Я хочу, щоб ви зрозуміли, які махінації тільки через одну людину і через команду Президента пішли на обвал гривні і зароблення грошей на обвалі гривні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що вся інформація, що є в неї, буде передана в спеціальну слідчу комісію Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня на брифінгу прем`єр-міністр України заявила, що в результаті незаконних операцій, здійснених через банк «Надра», їх організатори, серед яких Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, планували заробити 4,55 млрд. грн.

Прем`єр зазначила, що із 7,1 млрд. грн., виділених банку «Надра» Національним банком, на повернення депозитів пішло 100 млн. грн., на видачу кредитів - 500 млн. грн., а сума, що залишилася, була конвертована у валюту за курсом НБУ, який був значно нижчий за ринковий курс. Потім, з урахуванням зростання курсу, планувалося перевести валютні кошти в гривню і після зміцнення гривні на рівні приблизного 6 грн. за долар знов перевести у валюту.

«Вони планували через таку операцію купити гривню у великому обсязі, потім тримати на рахунках і чекати, поки (курс - УНІАН) гривня-долар стане на своє місце – 6-6,5 грн. за долар, і після цього купити долари. Це давало їм можливість заробити чистими за буквально кілька десятків днів 4 млрд. 550 млн. грн. І безперечно, в цьому були задіяні всі учасники процесу: Президент, голова Нацбанку, пан ШАПОВАЛОВ, його заступник, Дмитро ФІРТАШ і Віктор БАЛОГА, який був асистентом усієї цієї оборудки», - заявила прем`єр.

Тим часом, Д.ФІРТАШ 21 грудня заявив, що подає до суду на прем`єр-міністра за звинувачення банку «Надра» у фінансових операціях.

Бізнесмен підкреслив, що прем`єр висунула дуже серйозні звинувачення банку і він не має права мовчати. «Банк «Надра» - це п`ятий банк у країні, третій за обсягом готівкової мережі, тобто це банк, по суті, для населення, тому дуже важливо, аби банк працював нормально», - сказав він.

За словами Д.ФІРТАША, всі кошти від Національного банку України банком були одержані під його особисту гарантію. Він підкреслив, що вони пішли на виплату вкладникам і виплату зовнішніх боргів.

Крім того, Д.ФІРТАШ підкреслив, що цей позов буде і показовим: «У цій країні за 16 років жоден чиновник ніколи не відповідав за свої вчинки. Я б дуже хотів, щоб це стало дуже зрозумілою відповіддю для всіх».