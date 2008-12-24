Кріль вважає, що мета програми Кабміну - отримати індульгенцію

Лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ вважає єдиною метою Програми дій уряду отримання імунітету для Кабінету міністрів на один рік.

"Кілька місяців країна чекала на узгоджений антикризовий план дій, а в результаті отримала від уряду нашвидкуруч скомпонований набір гасел. Єдина мета цього документу - здобути собі індульгенцію на рік", - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи проект Програми діяльності уряду, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він зазначив, що перше, що впадає в очі при аналізі програми, це її загальність та нечіткість. "Чого тільки варте формулювання «виконання завдань, спрямованих на подальше наближення до європейських стандартів у всіх сферах суспільного життя». Саме тому й програма не містить чітких термінів виконання – оскільки й виконувати немає чого", - зауважив лідер “Єдиного Центру”.

Другою тенденцією народний депутат назвав перенесення положень з попередньої урядової програми. "Так, у розділі "Протидія корупції в Україні" одним з головних заходів, як і в "Українському прориві", названо "якнайшвидше прийняття пакета «антикорупційних» законопроектів". Хоча цей розділ і зазнав деяких змін - було виключено пункт про відділення влади від бізнесу. Очевидно, на цьому наполягло бізнес-оточення ТИМОШЕНКО, і лідер БЮТ не змогла відмовитися", - зауважив він.

"І нарешті, - наголосив І.КРІЛЬ, - третя тенденція - наявність пунктів, які суперечать реальній політиці уряду. Так, у програмі заплановано забезпечити функціонування нафтопроводу “Одеса–Броди” в аверсному напрямку та сприяти євроатлантичній інтеграції України. І це на тлі того, як уряд впродовж року фактично блокував і одне, і інше".