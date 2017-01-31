Ситник після відеоконференції з Онищенком заявив, що той намагається політизувати свою справу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав на прес-конференції в Києві.

“Ми проводили опитування пана Онищенка, і якихось більш конкретних заяв ми від нього не отримали, записів - також. Але в нього є ще шанс надати ці записи, хоча, на моє переконання, така його поведінка - це намагання політизувати свою справу”, - наголосив Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Пізніше Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенка. Депутат стверджує, що впродовж року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном.

Крім того, Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у підкупі за готівку народних депутатів.

У грудні в НАБУ було зареєстроване провадження за фактом заяви Онищенка про нібито підкуп депутатів.

17 грудня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що НАБУ закриє провадження за заявою Онищенка, якщо той не надасть відповідні матеріали впродовж 10 днів.