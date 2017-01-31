Президент озвучив головні питання, які обговорить Воєнний кабінет РНБО (відео)

17:02, 31 січня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко проводить нараду з силовиками у зв'язку з загостренням бойової обстановки в Авдіївці.

За словами президента у ході наради планується розглянути 3 питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій, гуманітарне, для забезпечення захисту цивільного населення, та міжнародне.

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"Я хотів би, перш за все, заспокоїти всіх наших військовослужбовців: 72-ї бригади, інших бригд…Блискуче захищають позиції, жодного наказу не відповідати на знищуючий вогонь немає, вони мають всі можливості захищати себе. Єдине обмеження – коли злочинці, бойовики російські, розміщують артилерійські системи, танки, реактивні системи безпосередньо в житлових кварталах Донецька та Ясинуватої. У нас є чіткі докази цього. І, звичайно, в цих ситуаціях ми враховуємо ці обмеження", - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, за участю керівництва держави відбувається засідання Воєнного кабінету при Раді національної безпеки та оборони України через ситуацію в Авдіївці.

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Теги: #Авдіївка#Порошенко#РНБО