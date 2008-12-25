Ющенко прийняв рішення вилетіти на місце вибуху

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення вилетіти до Євпаторії, де вночі стався вибух у житловому будинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Глава держави ознайомиться з ходом рятувально-пошукових робіт на місці трагедії.

Як повідомлялося, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.

За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.

Станом на 07.00 25 грудня загинули 9 осіб, із них 1 дитина. Врятовані 20 осіб. Під завалами можуть перебувати 60-62 осіб.

На місце трагедії вже відбула сьогодні вранці прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.