The Washington Post про загострення в Авдіївці: Путін підштовхує Трампа поступитися Україною

Як йдеться у статті на сайті видання, залпи "Градів" і важкої артилерії, які з неділі обрушуються на позиції українських військових, виглядають як випробування, чи поступиться Трамп тиску з боку Москви.

Трамп і Путін не надто довго говорили про Україну під час телефонної розмови. За даними джерел видання, Трамп назвав Україну "складним питанням".

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Так, видання вважає, що Путін пішов на ескалацію бойових дій в Україні з двох причин: через небажання Трампа скасовувати антиросійські санкції, або з наміром зірвати візит президента України Петра Порошенка до Німеччини до найбільш сильного західного прихильник України – Ангели Меркель. Так, через ескалацію бойових дій Порошенко був змушений перервати візит до Німеччини.

Разом з тим, українська економіка демонструє ознаки пожвавлення, позитивне зростання, в той час як Росія залишилася в рецесії. Також спостерігається повільний прогрес економічних та інституційних реформ. А нові бойові дії ставлять все під ризик. "Ймовірно, це одна з цілей Путіна", - пояснюють у виданні.

"Інша ціль, швидше за все, – прагнення підштовхнути Трампа піти на поступки Москві: не тільки скасування санкцій, а й прийняти російську сферу впливу, включаючи Україну. В обмін на що? Путін пропонує "співпрацю" в боротьбі з ІДІЛ на Близькому Сході, можливість якої неодноразово схвалювалась Трампом. Але військове співробітництво США та Росії є також головною метою Путіна. Іншими словами, угода, яку він пропонує – "те, що він хоче в "обмін" на те, що він дійсно хоче", - зазначає видання.

Таким чином, за підсумовує видання, якщо Трамп на це піде, Путін досягне своєї третьої мети - зменшення глобального впливу США та посилення Росії.

"Це те, що лідери Конгресу, такі як сенатор Джон Маккейн, намагаються донести Трампу, і що історія останніх двох президентів з паном Путіним наочно демонструє. Якщо Білий дім вирішить все це ігнорувати Україна не буде єдиною, хто програє", - резюмували у виданні.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, і не погоджуються припинити вогонь. 30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро - та теплопостачання.

В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.