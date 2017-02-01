БПП пропонує Шуфричу здати мандат після скандальних заяв на російському телебаченні

Фракція БПП у парламенті закликають Верховну Раду та правоохоронні органи дати відповідну оцінку діям народного депутат України Нестора Шуфрича у зв'язку із його висловлюваннями на російському телебачення. Про це йдеться у заяві політсили, опублікованій на сайті фракції.

«В той час, коли Російська Федерація після анексії Криму щодня на сході нашої держави вбиває українців, довела до гуманітарної загрози життя мирної Авдіївки, соратник Віктора Януковича Нестор Шуфрич на російському телеканалі безсоромно стверджує, що бомбардування РСЗВ «Град» та важкою артилерією Авдіївки – це провина української влади», - йдеться у повідомленні.

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У заяві зазначається, що ні в кого окрім Кремля та Шуфрича&Co не має сумнівів у тому, що саме Російська Федерація призвела до гуманітарної катастрофи українське місто. Саме російські снаряди вбивають мирних громадян України, знищують інфраструктуру, руйнують наш металургічний потенціал.

«Фракція Партії “Блоку Петра Порошенка пропонує штатним “спікерам” Кремля у парламенті скласти мандат народного депутата України і переїхати на постійне місце проживання, наприклад, до Ростова», - йдеться у заяві.

Зауважимо, що мова йде про виступ неродного депутата України Нестора Шуфрича на російському телебаченні, де парламентар стверджував, що в обстрілі Авдіївки винні ЗСУ.