Рада вдруге провалила бюджет

Верховна Рада України знову не підтримала у першому читанні і в цілому як закон державний бюджет України на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 219 (при необхідних 226 – УНІАН) із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України, з фракції Партії регіонів проголосував «за» один народний депутат. Із фракції БЮТ проголосували 155 народних депутатів, з фракції НУ-НС – 43. Фракція Блоку Литвина в повному складі проголосувала за проект бюджету.

Під час виступу перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, який закликав народних депутатів ухвалити проект бюджету, зазначив, що неможливо збільшувати бюджет безмірно, врахувавши всі пропозиції народних депутатів України.

За його словами, було зроблено все, щоб максимально передбачити пропозиції депутатів у законопроекті. «Так, бюджет важкий, але він реальний», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він підкреслив, що «неприйняття бюджету - це ще одне свідчення, що політична і економічна стабілізація в Україні під знаком питання».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 грудня, у Верховній Раді також не вистачило голосів для прийняття бюджету-2009. «За» проголосували 223 народних депутатів із 435.

На голосування парламентаріям ставилася пропозиція Комітету ВР з питань бюджету щодо одночасного голосування за бюджет-2009 і в першому читанні, і відразу в цілому.