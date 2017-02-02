Путін пов'язав обстріли Авдіївки з бажанням затягнути адміністрацію Трампа у вирішення конфлікту

Про це повідомляє "Медуза".

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«Їм потрібно налагодити стосунки з діючою адміністрацією і теж через конфлікт - це завжди краще, завжди зручніше, легше затягнути нову адміністрацію у вирішення українських проблем і налагодити таким чином якийсь діалог», - заявив він.

При цьому, на думку Путіна, «перша причина загострення полягає в тому, що «українському керівництву сьогодні потрібні гроші, а гроші краще всього вибивати з Євросоюзу, з окремих країн Європи, США та міжнародних фінансових інститутів, представляючи себе в як жертва агресії».

29 січня 2017 року російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.