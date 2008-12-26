Верховна Рада передумала
13:09, 26 грудня 2008Політика
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Нардепи сумлінно виконають обов`язки
Верховна Рада ухвалила рішення продовжити сьогоднішнє пленарне засідання до того часу, доки не будуть розглянуті питання порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 243 народних депутати з 436, зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, до порядку денного включено попередній звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи, питання про звільнення голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО та законопроекти щодо тимчасових слідчих комісій та щодо грального бізнесу.
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