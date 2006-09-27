Ющенко повторив слова єврейської молитви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні ніколи не знайдеться місця для міжнаціональної нетерпимості та релігійної ворожнечі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Міжнародному форумі «Життя народу моєму», приуроченому 65-й річниці трагедії Бабиного Яру в Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що спільно з іншими світовими лідерами він підтверджує українську підтримку глобальному процесу зміцнення діалогу культури та релігії.

«Разом з усіма українцями я різко і категорично відкидаю і не приймаю найменші вияви ксенофобії і антисемітизму», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна з усім людством рішуче засуджує винуватців і організаторів Голокосту.

Він також зазначив, що сьогодні серця людей сповнені журбою і вони схиляють голови перед усіма безневинно загиблими жертвами терору.

«Час зупиняється перед їхньою пам’яттю і відкривається вічність, до якої ми здатні доторкнутися лише молитвою», - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що це він говорить як син в’язня Освенціму, як українець, як Президент України. При цьому він «разом з єврейським народом» повторив слова єврейської молитви, після чого зал зааплодував йому.

Також Президент України наголосив, “у сьогоднішній поминальній тризні ми згадуємо всіх, кого знищив нацизм у жорнах Бабиного Яру від осені 1941 до осені 1943 року – і євреїв, і ромів, і українців, і росіян, і поляків, і угорців, і чехів”.

«Понад 100 тис. людей з диявольською послідовністю були відправлені на конвеєр смерті», - зазначив В.ЮШЕНКО, додавши, що масштаб трагедії Бабиного Яру неможливо вимірити сухою статистикою.

«Зло, яке прийшло до України у час Другої Світової війни, не робило різниці між нами і мало на меті лише одне - по черзі перемолоти всіх нас, перетворити на рабів, життя яких не має найменшої вартості. Ми просимо очищення від скверни, яка понад 60 років стоїть над нашою землею», - зазначив Президент України.

Водночас він відзначив, що впродовж цілих десятиліть пам’ять про Бабин Яр «перетворювали на безликий, безіменний і безнаціональний прах».

«З цього праху, з сотень ярів, якими пересічено нашу долю, Україна вперше на повний голос промовляє до людства іменем катастрофи, чиє значення є планетарним», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що саме у глобальному контексті він бачить печаль Бабиного Яру.