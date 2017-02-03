Лукашенко про російське торгове ембарго: українських олігархів чавіть, а не селян

Російське торговельне ембарго на поставки товарів з України б'є по українських селянах, які могли продавати сировину в Білорусь. Про це Олександр Лукашенко заявив у ході спілкування з журналістами, яке транслював "Дождь".

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"Нам почали дорікати, що ви з України товар завозите, наклейки приклеюєте і в Росію продаєте. Та ні. Ми з України майже нічого не завозимо. Чому ми не можемо завезти. Тому що наші молокопереробні і м'ясокомбінати завантажені нашою продукцією, залишаються незавантаженими 5-7%. Ось їх ми можемо дозавантажити, придбавши сировину по всьому світу, не заборонено. Але і це погано", - розповів Лукашенко.

"Я ставлю питання: якщо ми купили українське молоко, припустимо, привезли на переробку, а ви забороняєте це робити, кого ми покарали? Нещасного українського селянина, який живе в селі в цій Україні. Чому ви олігархічні підприємства в Росії не закрили? Порошенка та інших? Нещодавно шум пройшов, що закрили підприємство Порошенка в якийсь губернії. Так це тільки сьогодні. І закрили? Чого ж ви торпедуєте цих нещасних селян з України? Вони вороги росіянам чи нам, білорусам? Ви там чавіть українських олігархів. А чому не тиснуть? А тому, що діляться. Ось вам і вся проблема ембарго і продуктів харчування", - вважає він.

Нагадаємо, раніше в січні Росія обмежила постачання яловичини з двох білоруських підприємств. Россільгоспнагляд запідозрив, що вони ввозять до Росії під виглядом білоруського українське м'ясо.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що після вступу в дію економічної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС Росія має намір ввести з 1 січня 2016 року ембарго щодо продовольчих товарів з України. Крім того, з 1 січня 2016 року призупинено дію зони вільної торгівлі з РФ, за умовами якої українські товари надходили на територію Росії за нульовою ставкою митного тарифу.

Нагадаємо, Україна ввела дзеркальні санкції у відповідь на російське торгове ембарго. З 2 січня 2016 року до всіх товарів походженням з Росії застосовують пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, при цьому преференційний режим у відношенні РФ (вільна торгівля) скасований.