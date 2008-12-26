Томенко побачив «дивне співпадіння» у сесійній залі ВР

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО відзначає “дивне співпадіння” протягом останнього часу синхронного голосування депутатів від групи «За Україну», «Єдиного центру» та «Партії регіонів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник голови ВР заявив сьогодні журналістам.

М.ТОМЕНКО зауважив, що усі виступи депутатів групи «За Україну» завжди завершуються «постійною підтримкою та оплесками депутатів від фракції Партії регіонів і частковою підтримкою КПУ».

При цьому, наголосив М.ТОМЕНКО, все частіше стали синхронними голосування або неголосування депутатів від Партії регіонів, групи «За Україну» та «Єдиного центру», що представляють частину фракції НУ-НС.

За словами М.ТОМЕНКА, з такої позиції випливає «оптимістичний висновок, що в парламенті зменшилась частина промосковських політичних сил». «Дискусія останніх днів у парламенті засвідчує, що у Верховній Раді діють всі проукраїнські та проєвропейські партії», - сказав М.ТОМЕНКО.