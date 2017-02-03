Луценко закликав "бодай тимчасово" припинити внутрішні протистояння
17:34, 03 лютого 2017Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що Україна не переможе зовнішнього ворога без "бодай тимчасового" припинення внутрішнього протистояння.
Юрій Луценко / УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"В ці дні наступає той рідкий і грізний час, коли на кону - Україна. Перед вирішальним зіткненням ворог задіяв усю потугу окупаційної орди і внутрішніх агентів. Одні вбивають снарядами і кулями, інші - словами зневіри, розбрату та міфом про мир будь якою ціною", - написав Луценко.
"Для України не настане мир без Перемоги. Перемога не настане без бодай тимчасового припинення внутрішнього протистояння. Хай скільки б не накипіло, зараз - той час, коли ми всі - українці. І ми всі в одному окопі з нашими героїчними Збройними Силами. В єдності - наша сила!", - наголосив генпрокурор.
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