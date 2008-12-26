Ющенко скасував рішення Тимошенко, щоб на свободу слова не зазіхала

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 року №1085”, якою було затверджено Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення та надав низку доручень щодо забезпечення виконання зазначеної Програми.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво глави держави.

В указі, зокрема, зазначається, що Програмою серед шляхів і способів розв`язання проблем впровадження цифрового телерадіомовлення передбачено здійснення переходу телерадіоорганізацій на цифровий формат мовлення з одночасним вирішенням, зокрема, питання забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення. Проте визначені Програмою завдання та заходи з її виконання містять лише заходи організаційного та технологічного характеру, які не враховують соціальну складову процесу впровадження цифрового телерадіомовлення. Зокрема, Програмою не визначено державних гарантій забезпечення соціально незахищених громадян України перетворювачами цифрового сигналу, не передбачено шляхів вирішення питань, пов`язаних із низькою фінансовою спроможністю громадян, значною вартістю засобів приймання сигналів цифрового мовлення, що унеможливлює забезпечення доступу до цифрового телерадіомовлення всіх верств населення.

Перехід від аналогового до цифрового телерадіомовлення без належної державної підтримки соціальної складової такого процесу, з огляду на соціальну значимість ефірного наземного телебачення, призведе до обмеження доступу громадян до інформації, підкреслюється в указі Президента.

“За таких умов, а також ураховуючи, що Законом України «Про основи національної безпеки України» прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації визначено серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України в інформаційній сфері (стаття 7), Програма, про яку йдеться, не відповідає і статті 17 Конституції України, за якою забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших функцій держави”, - говориться в указі глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.