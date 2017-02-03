"Важким крили": позиції ЗСУ на Світлодарській дузі потрапили під потужний артилерійський обстріл (відео)

По сусідніх позиціях били з РСЗВ "Град", йдеться в сюжеті ТСН.

"Важким крили: 120-ми і 152-ми. Воно чути – воно так бахкає, що аж підстрибуєш у бліндажі", - розповів боєць батальйону "Донбас-Україна" з позивним "Сич".

"З боку Дебальцевого, Горлівки, Вуглегірська. Дальність велика, чуємо з періодичністю раз у дві години – виходять пакети "Граду", дуже чітко чутно. Вилітають у бік Троїцького і Попасної", - додає заступник комбата "Гайдук".

За його словами, вночі між бійцями "Донбасу" та сепаратистами розв'язалася перестрілка. "Довелося адекватно відповісти – відпрацювали СПГ. Вогонь припинився", - каже офіцер.

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Надвечір під потужним ударом опинилися позиції 54-ї бригади в околицях Луганського, по котрих бойовики гатять артилерією з боку Логвинового та Дебальцевого. Військові на Світлодарській дузі твердять, що така активність ворога спостерігається вже майже тиждень.

"Останнім часом узагалі нічого не соромляться. У них й САУ працюють, і "Гіацинт", 152-гі. Ніяких домовленостей, ніхто нічого не дотримує – ви самі все чуєте", - коментує ситуацію боєць "Донбасу" з позивним "Замполіт".

Раніше в цей день на Світлодарській дузі бойовики поцілили протитанковою керованою ракетою у машину швидкої, що поспішала на допомогу пораненим. Внаслідок цього загинули солдат родом із Запоріжжя та жінка-медик. Пізніше стало відомо, що загиблим медиком виявилася 45-річна молодший сержант першої роти 54 бригади Наталія Хоружа.