БЮТ вимагає розслідувати земельні порушення в Київській області

У парламенті зареєстровано проект Постанови “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Київської області Конституції і чинного законодавства України при виділенні і переоформленні земельних ділянок”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, зазначивши, що автором зазначеного документу є народний депутат від БЮТ Костянтин БОНДАРЄВ.

Коментуючи реєстрацію цього проекту постанови, К.БОНДАРЄВ заявив, що “посадові особи районних державних адміністрацій Київщини будуть відповідати за розкрадання мільйонів гектарів землі”.

За словами депутата, “матеріали роботи комісії будуть передані до Генеральної прокуратури, а керівники РДА обов’язково понесуть відповідальність за земельні злочини”.