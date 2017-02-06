Рада ЄС сьогодні обговорить загострення ситуації на Донбасі

09:20, 06 лютого 2017
Політика
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У Брюсселі сьогодні розпочинається засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ, на якому обговорюватиметься загострення ситуації на сході України та процес реформ з подальшими можливостями надання допомоги з боку Брюсселя.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН, українське питання стоїть першим на порядку денного засідання, яке пройде під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

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"Рада обговорить ситуацію в Україні. Міністри зроблять оцінку прогресу виконання порядку денного реформ в Україні за останній рік та підтримку ЄС у виконанні Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Також предметом обговорення буде загострення ситуації на Донбасі. Про це раніше повідомив високопосадовий європейський чиновник. "Я абсолютно впевнений, що це питання буде обговорюватися. Ми відслідковуємо ситуацію з великим занепокоєнням. Ситуація дійсно погіршилася", - сказав він.

На порядку денному також питання Єгипту, Лівії, біженці та мирний процес на Близькому Сході.

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Теги: #Донбас#Україна#Євросоюз#загострення