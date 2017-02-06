Росія може відмовитися від Криму - Джемілєв

Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Звичайно, Росії це коштує дуже дорого, але я думаю, що Путін, коли розв'язував цю авантюру, розраховував на те, що йому вдасться встановити режим у Києві, схожий на режим Януковича, який погодиться з окупацією. Але цього не вийшло", - говорить політик.

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Джемілєв наголосив, що за допомогою пропаганди на захопленні Криму Путін побудував колосальний псевдопатріотизм.

"Відмова Путіна від Криму буде схожа на політичне харакірі для нього особисто", - вважає нардеп.

При цьому він зазначив, що санкції завдають потужного удару економіці РФ: "Якщо так буде продовжуватися, а ми сподіваємося, що вони будуть посилені, але навіть якщо на такому рівні буде продовжуватися, то крах Росії не за горами".