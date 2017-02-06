У Кремлі не проти, якщо Трамп проведе першу зустріч з Порошенком, а не з Путіним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми не маємо права якось коментувати зовнішньополітичні пріоритети інших країн, в тому числі США. Якщо подібні зустрічі якимось чином посприяють врегулюванню цього внутрішньоукраїнського конфлікту, то ми будемо тільки раді», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого президент України Петро Порошенко і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі і зміцнення партнерства.

Співрозмовники також обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США.

«Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі і досягненню миру політико-дипломатичним шляхом. Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості і погіршення гуманітарної ситуації, перш за все в районі Авдіївки. Лідери країн підкреслили нагальну потребу встановлення режиму повного припинення вогню», - повідомили в прес-службі глави Української держави.

Президент подякував главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

У прес-службі відзначили, що під час розмови було обговорено майбутній візит Порошенка до Вашингтону, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України.