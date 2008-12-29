Єхануров розповів, як з нього «роблять дурня»

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що уряд непрофесійно перерозподіляє бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому Ю.ЄХАНУРОВ наголосив сьогодні на прес-конференції у Києві, присвяченій підбиттю підсумків діяльності Міноборони України у 2008 році.

«Дуже хотів би, щоб наш уряд і парламентарії не ховали проблеми під стіл, і за рахунок військових, інших бюджетників не будували собі світле політичне майбутнє», - сказав міністр оборони.

Він зазначив, що в Україні існує декілька системних проблем, які впливають на якість наповнення держбюджету, на розподіл і використання бюджетних коштів.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, одна з таких проблем - проблема наповнення Пенсійного фонду. Він пояснив, що Пенсійний фонд у поточному році не наповнювався належним чином, така ж тенденція зберігатиметься й наступного року, і нестачу коштів уряд компенсує за рахунок запланованих на інші потреби бюджетних коштів.

«А потім нас усіх роблять дурнями. Ми бігаємо і просимо, щоб з нами працювали у ручному режимі. І це вважається великою послугою, коли міністри бюджетних сфер випрошують на свої потреби додаткових десять мільйонів», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Другою важливою проблемою, пов’язаною з формуванням держбюджету, міністр оборони вважає ціну на газ.

«Я проти того, щоб з Міністерства оборони та інших бюджетних міністерств знімали мільярди гривень і направляли ці кошти на газові субсидії», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

«Вважайте, 14 млрд. грн. було спрямовано з бюджету на наповнення Пенсійного фонду, 8 млрд. – на дотації по газу. Ось 22 млрд., які віддали з бюджету не туди, де мали б працювати ці кошти. А потім нам розповідають про кризу, роблять напряги для всіх», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також зазначив, що планування бюджетів міністерств і відомств на 2009 рік відбувалося із врахуванням «політичної відданості уряду». «Дехто отримав додаткові бюджетні мільярди, а ті, хто голосував проти такого проекту бюджету, отримали значно менше коштів», - підсумував міністр оборони.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада України ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

За даними Міноборони, бюджет Збройних Сил на наступний рік значно менший за нинішній і становить 7,4 млрд. грн., тоді як у 2008 році він становив 9 млрд. грн..