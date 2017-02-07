Депутати прокоментували інформацію про присвоєння коду МФО "банку ДНР"

Журналіст Олександр Дубинський заявив, що таким чином Нацбанк фактично визнав "ДНР". В якості підтвердження інформації він представив "постанову ДНР", а в Нацбанку у відповідь йому "написали безліч загальних фраз, але нічого не сказали".

У Верховній раді заявили, що направили звернення до Нацбанку, повідомляє ТСН.

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"Ці факти мали б паралельно перевірити правоохоронні органи та СБУ", - зазначив Ігор Луценко, народний депутат від фракції "Батьківщина".

"Якщо воно має реальне підґрунтя, то це просто державна зрада в чистому вигляді", - зауважив позафракційний депутат Андрій Іллєнко.

"Я хотів би, щоб були звернення до правоохоронних органів. Якщо буде ініціатива - створити тимчасову слідчу комісію з цього питання. Або винести це на засідання Національної ради з безпеки та оборони", - вважає депутат від партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Віталій Купрій.

Як повідомляв УНІАН, в НБУ інформацію спростували. "Національний банк та українська банківська система не здійснюють діяльність на території самопроголошених так званих ЛНР-ДНР. Національний банк України також не регулює діяльність банківських установ на непідконтрольних Україні територіях", - повідомили у прес-службі Нацбанку.