Це чиста піар-акція: радник міністра про блокування залізниці на Донбасі

Блокування залізниці на Донбасі вигідне для Російської Федерації. Про це заявив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, передає «112 Україна».

При цьому саме блокування залізничних шляхів на Донбасі, Гримчак назвав піар-акцією.

"Підприємства зареєстровано на нашій території (підприємства, роботу яких зупинено блокадою залізниці, - ред.). Вони платять податки – 32 млрд грн за минулий рік. Це дуже серйозна сума для України. Чи є збитки від діяльності блокування? Так, вони вже є. А чи розуміють блокувальники, що вони завдають шкоди Україні? Так, розуміють. Тому що коли їм кажуть, що ось, ви заблокували шлях, який іде на Щастя, вони кажуть, ні, на Щастя ми не блокували. Ви ось зараз інший шлях блокуєте на Слов'янську ТЕЦ. Вони кажуть: ні, там є інші шляхи, там і возите вугілля. Тобто це чиста піар-акція. Але вона шкодить. Вона вигідна на сьогоднішній день РФ", - заявив Гримчак.

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Крім того, радник міністра наголосив, що ця тема активно висвітлюється у російських ЗМІ, що також несе негативні наслідки для Києва, зокрема, це стосується закупівлі вугілля.

«Якщо не буде вистачати вугілля, у нас є кілька варіантів. Перше - це купувати за кордоном. Мається на увазі Росія, Польща або ПАР. Потім якщо не буде вистачати вугілля, є варіант відключення газу. Газ ми сьогодні беремо весь, який можна брати, на Заході. І знову повертаємося до Росії і програємо Стокгольмський арбітраж, і знову будемо купувати фактично в Росії. І це теж мета, вона проглядається неозброєним оком", - заявив Гримчак.

Як повідомляв УНІАН раніше, 30 бійців ЗСУ взяли відпустку й вирішили приєднатися до учасників блокади окупованого Донбасу.

Раніше учасники блокади "Л/ДНР" заявили, що планують створити збройні пости.

Нагадаємо, в Донецькій області поліція застосувала силу проти учасників блокади залізничного переїзду в Бахмуті, які виступають проти торгівлі "Л/ДНР".