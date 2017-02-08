Парубій зареєстрував законопроект про використання виключно державної мови під час засідань у ВР

Відповідний законопроект №6059 від 08.02.2017 р. оприлюднено на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ спрямований на максимальне гарантування дотримання конституційного статусу державної мови при здійсненні законодавчої влади.

«Переклад виступів глав іноземних держав, глав парламентів іноземних держав, глав дипломатичних представництв іноземних держав, інших офіційних осіб іноземних держав та офіційних осіб міжнародних організацій державною мовою, у разі необхідності, забезпечує апарат Верховної Ради», - йдеться в документі.

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Автор зазначає, що чинне законодавство України зобов'язує застосовувати державну - українську – мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов'язків, в роботі і в діловодстві органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Відтак, зважаючи на триваюче конституційне провадження у справі встановлення конституційності закону України «Про засади державної мовної політики», цей законопроект розроблений і подається з метою забезпечення дотримання при здійсненні своїх функцій Верховною Радою та її органами тих конституційних положень прямої дії, що безпосередньо стосуються діяльності законодавчого органу державної влади», - зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час ранкового засідання ВР депутати від "Опоблоку" посперечалися щодо своїх виступів російською мовою з Парубієм, який закликав їх виступати державною мовою.

В «Опоблоці» вважають, що промовець має право виступати тією мовою, якою він володіє. На це Парубій зауважив, що при всій повазі до всіх національних меншин, не можна уявити, щоб у парламенті будь-якої європейської держави виступали іншою, аніж державною, мовою.

Також голова ВР додав, що якщо комусь із депутатів потрібен переклад, то про це потрібно заздалегідь повідомляти, і його буде забезпечено.