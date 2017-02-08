У Раді Парубій закликав "опоблоківців" виступати державною мовою і пропонував перекладача

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду одного з питань на трибуну вийшла депутат від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська, яка розпочала свій виступ російською мовою. На це Парубій закликав її виступати державною мовою. Королевська погодилася, але попросила застосовувати такий підхід до всіх депутатів.

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Згодом з трибуни почав виступав Долженков. Свій виступ він вів спочатку українською мовою, але згодом перейшов на російську, зазначивши, що згідно з законом, "виступаючий може виступати іншою мовою".

Голова @AndriyParubiy закликав депутатів поважати державну мову і виступати з трибуни Верховної Ради українською мовою #Рада8 — Верховна Рада (@verkhovna_rada) February 8, 2017

"Що стосується мови, якою необхідно виступати, - у мене дуже велике прохання до головуючого, Андрію Володимировичу, до вас: у нас є закон, закон називається "регламент Верховної Ради України", у нас є закон України "Про основні засади державної мовної політики", де у статті 9-й чітко сказано, що виступаючий може виступати іншою мовою", - заявив депутат від "Опоблоку".

"Засідання Верховної Ради ведуться державною мовою, засідання комітетів ведуться державною мовою. Виступаючий має право виступати тією мовою, якою він володіє", - сказав Долженков і додав, що ця норма, на його думку, існує тому, що депутат "говорить зі своїми виборцями". Після цього у залі зчинився галас.

На це Парубій закликав не створювати "конфліктну атмосферу там, де її немає". "Є Конституція України, де визначено, що державною мовою є мова українська. Єдина державна мова. Не робіть конфлікту там, де його немає", - сказав голова ВР.

Спікер зауважив, що не можна уявити, щоб у парламенті будь-якої європейської держави, "при всій повазі до всіх національних меншин, щоб у парламенті виступали іншою, аніж державною мовою".

Голова ВР додав, що якщо комусь із депутатів потрібен переклад, то про це потрібно заздалегідь повідомляти, і його буде забезпечено.

Пізніше з місця виступав депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Матвієнков. Його виступ щодо питання порядку денного також був російською мовою. Парубій перервав його виступ і наголосив, що "мені було звернення стосовно мови ведення і чітко зазначено: засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою".

"І написано: промовець може виступати іншою мовою, якщо переклад його виступу на державну мову забезпечує Апарат Верховної Ради України. Станом на зараз немає такого механізму - забезпечувати", - сказав Парубій і додав, що "ми разом порадимося, як у цих ситуаціях діяти".