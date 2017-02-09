Яценюк: Ми не маємо права писати нову книгу протистояння між Україною і Польщею на трагічних подіях минулого
Яценюк підкреслив, що Україна поважає внутрішню політику Польщі й висловив переконання, що Польща і чинний польський уряд так само поважають Україну та українську історію.
На цьому наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час П’ятого Київського безпекового форуму для молоді, організованого Фондом «Відкрий Україну» 9 лютого, передає прес-служба партії.
«Польща була, є і залишається не просто нашим сусідом, а нашим близьким партнером», - підкреслив він.
«У мене викликають дуже велике занепокоєння останні події, які відбуваються у наших двосторонніх відносинах. Неприйнятно, коли будь-яка зі сторін намагається отримати політичний рейтинг чи політичні дивіденди на трагічних сторінках нашого минулого», - наголосив Яценюк.
Лідер «Народного фронту» нагадав, що «між Україною і Польщею був започаткований історичний діалог вже більше десятиліття тому»: «Було декілька спільних декларацій, які вкладалися в слова Івана Павла Другого: «прощаємо і просимо прощення».
«Моє послання до наших польських друзів тільки одне: давайте не зраджувати, а слідувати словам Іоанна Павла Другого. Ми ці сторінки перегорнули. Ми не маємо права писати нову книгу протистояння між Україною і Польщею на трагічних подіях минулого. Нам зараз треба думати про наше спільне майбутнє в Європейському Союзі», - наголосив він.
Яценюк підкреслив, що Україна поважає внутрішню політику Польщі й висловив переконання, що Польща і чинний польський уряд так само поважають Україну та українську історію.