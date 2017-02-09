НАТО продовжить політично та практично підтримувати Україну - заступник генсека альянсу

Про це вона заявила у четвер в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає власний кореспондент УНІАН.

За словами Геттемюллер, Україна продовжує свій шлях реформ та веде боротьбу з корупцією у важких умовах.

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«Прем'єр-міністр і я мали дуже серйозне обговорення продовження процесу реформ в Україні. Я віддаю шану вашим зусиллям. Я закликаю Україну просуватися вперед в таких реформах. НАТО буде продовжувати надавати політичну та практичну підтримку Україні», - наголосила заступник генсека альянсу.

Вона зазначила, що така допомога надається через пакет допомоги і трастові фонди, НАТО також підтримує регіональну програму безпеки у повітрі, допомагає у питанні гарантування безпеки, реформуванні інституцій у сфері безпеки.

«Це дозволить Україні захистити себе та протистояти у гібридній війні», - переконана Геттемюллер.