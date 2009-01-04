"Народна самооборона" провела акцію "Чиї сухарі кращі?"

У Сумах активісти Всеукраїнського громадянського руху «Народна самооборона» провели мирну акцію «Чиї сухарі кращі?» з метою популяризації продукції ВАТ «Сумський хлібокомбінат», на який за останні три місяці двічі було вчинено рейдерські напади.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти політичної партії «Вперед, Україно!», «Народної самооборони» та «Антикримінального вибору» Сумщини із самого початку пильно слідкують за розвитком подій на підприємстві, відстоюючи інтереси трудового колективу.

До акції сумчан долучилися колеги з Полтавської та Чернігівської областей

На площі Незалежності в центрі Сум було розгорнуто намет, а жителям міста організатори пропонували на вибір скуштувати сухарики, які виробляються хлібопекарськими підприємствами трьох сусідніх областей.

Учасники акції привезли мішки сухарів особисто голові Сумської облдержадміністрації Миколі ЛАВРИКУ, міському голові Сум Геннадію МІНАЄВУ та начальнику УМВС України в Сумській області Володимиру ГОРПИНЧЕНКУ. Вони вважають, що ці посадовці самоусунулися від втручання у конфлікт на ВАТ «Сумський хлібокомбінат», що стався 19 грудня.

Саме в цей день відбулась друга спроба незаконного захоплення підприємства: з території хлібозаводу було витіснено охорону, вибито вікна у приміщенні адмінкорпусу, сталося кілька силових сутичок.

Внаслідок цього в Сумах у наступні дні почалися перебої із наявністю в магазинах хлібобулочних виробів.