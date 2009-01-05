Експерт: Євросоюз не піде на конфлікт з Росією через Україну

Європейський Союз не буде загострювати відносини з Російською федерацією, аби допомогти Україні добитись вигідніших умов поставок російського газу в 2009 році.

Таку думку висловила в інтерв’ю УНІАН президент Фонду регіональних стратегічних досліджень (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

«Які б процеси не відбувалися у Росії, європейці намагатимуться уникати конфлікту з РФ», - сказала експерт.

Вона зауважила, що заяви представників Чехії, яка з 1 січня 2009 року головує у Євросоюзі, підтверджують цей факт.

За словами експерта, збільшення оплати транзиту російського газу українською територією, чого добивається Україна, призведе до подорожчання газу для споживачів у Євросоюзі, а цьому європейці намагатимуться запобігти.

За словами М.ЛУЖИКОВОЇ, «Газпром» може вимагати від компаній-партнерів у ЄС подавати судові позови проти України за зрив поставок газу, в якому росіяни звинувачують українців, а українці росіян.

Аналітик назвала погрозами заяви росіян підняти ціну на газ для України до 418 доларів за тисячу кубометрів.

«Розмови про одномоментне підвищення ціни до загальноєвропейського рівня можна сприймати тільки як спосіб тиску і каткалізатор досягнення необхідних Росії рішень. Не більше», - сказала М.ЛУЖИКОВА.

Вона додала, що українська економіка навряд чи зможе бути конкуретоспроможною при ціні на газ більше 250 доларів за тисячу кубометрів.