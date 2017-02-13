В Радбезі ООН проведуть дебати про захист критичної інфраструктури від терористів, головуватиме Клімкін

Головуватиме на засіданні міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Окрім представників держав-членів ООН у засіданні візьмуть участь керівники таких міжнародних організацій як Інтерпол, Міжнародна морська організація, Організація із заборони хімічної зброї, які поділяться своїм баченням шляхів посилення захисту портів, газопроводів, інших об’єктів критичної інфраструктури.

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У ході засідання передбачається схвалення ініційованої Україною резолюції Ради безпеки, яка має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

У рамках візиту Клімкіна до Нью-Йорка передбачається низка зустрічей, зокрема - з міністром закордонних справ Естонії Свеном Міксером, який на запрошення української сторони також візьме участь у відкритих дебатах.