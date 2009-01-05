Ющенко сьогодні їде в Калуш
10:34, 05 січня 2009Політика
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Президент поспілкується з журналістами
У понеділок, 5 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Івано-Франківської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, заплановано, що у Калуші В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті льодового Палацу спорту. Захід розпочнеться о 13.00.
Орієнтовно о 14.00 Президент поспілкується з журналістами.
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