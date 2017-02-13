"Немає часу з'ясовувати стосунки": у НСТУ прокоментували конфлікт серед організаторів "Євробачення-2017"

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники НСТУ сказали під час брифінгу щодо заяви частини команди НСТУ про припинення роботи в оргкомітеті конкурсу.

"Я не знаю, принаймні станом на зараз, жодної людини, яка б пішла з проекту з тих людей, які займаються виробничою частиною і телевізійним шоу", - сказав заступник генерального директора НСТУ Павло Грицак і висловив подяку івент-команді.

Він зазначив, що відбувалися певні дискусії, зокрема, і з цією командою, яка займалася подіями, - щодо місця проведення певних заходів конкурсу.

На питання, чи формуватиметься нова команда, Грицак зазначив, що наразі йдеться лише про повідомлення у соцмережах, але офіційних заяв немає. "На вакантні місця, які з'являться, ми будемо шукати інших людей. Більш того, ми будемо питати поради, зокрема, у команди, яка займалася подією, - кого вони могли би порадити", - сказав представник НСТУ.

Говорячи, зокрема, про виконавчого продюсера "Євробачення-2017" Вікторію Романову, він зазначив, що це, певною мірою, "втрата у команді "Євробачення", але ми повинні рухатися далі".

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"В другій половині грудня минулого року я був запрошений як антикризовий менеджер... Можливо, були якісь жорсткі кроки або інтенсивна робота, але з огляду на те, скільки часу у нас залишається до старту "Євробачення", ми повинні кожного дня приймати певні рішення", - сказав Грицак.

Він також зазначив, що у листі працівників, які заявили про вихід з проекту, він не побачив конкретних назв тендерів чи процесів. "Але я готовий із завтрашнього дня вислухати і врахувати це все", - сказав заступник гендиректора.

Своєю чергою, тимчасово виконуюча обов’язків голови правління НСТУ Ганна Бичок зауважила, що НСТУ є мовником-організатором "Євробачення" і є конкретні терміни виконання відповідної умов угоди. "У нас немає жодного часу з'ясовувати стосунки", - сказала вона.

Бичок додала: "Чому Блощинський (івент-менеджер Денис Блощинський - УНІАН), Харебін (виконавчий продюсер "Євробачення-2017" Олександр Харебін - УНІАН) має мати презентації, чи йдуть вчасно терміни проведення тендерів? Насправді, графік затверджується Європейською мовною спілкою. Направду, говоримо те, що є затримка... у проведенні тендерів. Але ми цей недогляд маємо наздогнати і конкурс маємо провести".

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Крім того, вона додала, що жодних офіційних заяв про звільнення до неї, як до керівника, не надійшло. "Наші працівники, які є штатними працівниками, - вони залишаються працювати. Троє людей - Харебін, Асман (комерційний директор НТКУ Ірина Асман) і Романова - я сьогодні з Вікторією Романовою провела ще раз переговори - вони залишаються, у нас є величезні міжнародні проекти, вони залишаються працювати. Буде бажання працювати на пісенному конкурсі "Євробачення" - просимо, будь ласка, приходьте", - сказала Бичок.

Як повідомлялося, раніше сьогодні частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", яка працювала над організацією "Євробачення-2017" в Києві, заявила про вихід з проекту.

Згідно з їхньою заявою, причиною такого рішення є конфлікт з новим фактичним керівником конкурсу. "У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що "Євробачення-2017" дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем всіх аспектів "Євробачення" в Україні. Це призначення та дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована", - йдеться в заяві.

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На думку авторів заяви, новим керівництвом пісенного конкурсу не було проведено жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни. Крім того, вони вказали на "відсутність прозорості при прийнятті рішень по ключових напрямках роботи, відсутність юридичних зобов'язань перед залученими до роботи над конкурсом фахівцями, зрив термінів проведення тендерів". "Все це, на наш погляд, заважає якісній і своєчасній підготовці до проведення конкурсу в Україні", - підкреслюється в заяві.

Водночас віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив, що жодні кадрові зміни не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

За його словами, підготовка до «Євробачення-2017» здійснюється в плановому режимі.

«Для проведення пісенного конкурсу уряд виділив 455 млн грн з державного бюджету, а місто Київ – 200 млн грн, ухвалено статут НСТУ, низку урядових постанов та інші необхідні рішення на всіх рівнях. Національна суспільна телерадіокомпанія України як мовник-організатор «Євробачення-2017» у тісній співпраці із Європейською мовною спілкою реалізовують спільний план дій щодо підготовки до пісенного конкурсу. Незважаючи на низку проблем, які були накопичені за попередній період, сьогодні знайдено ключові рішення, створено умови для ефективного виконання НСТУ усіх завдань в рамках підготовки до «Євробачення-2017»», - запевнив віце-прем’єр.