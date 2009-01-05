Ситуація з подачею газу до Угорщини, Румунії і Польщі нормалізувалась - ЄК

Ситуація з подачею російського газу до Угорщини, Румунії та Польщі нормалізувалась, у даний час газ надходить до цих країни в заданому об`ємі.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЬЯС ЕСПУНІ.

За його словами, запаси газу в Європі "достатньо високі", і найближчими тижнями проблеми з газопостачанням виникнути не повинні.

"За тією інформацією, що ми зараз маємо, кінцеві споживачі в Європі залишаються не зачеплені (газовим конфліктом між РФ і Україною)", - сказав Ф.ТАРРАДЕЛЬЯС ЕСПУНІ.

При цьому він повідомив, що Єврокомісія проводить зараз аналіз того, чому була "нерегулярність" в поставках газу до Європи і як вона компенсувалася.

Представник виконавчої влади ЄС закликав сторони швидко знайти довгострокове рішення комерційного спору і забезпечити при цьому контрактні поставки газу.

"Це двостороннє питання між Україною і Росією, і ми не збираємося давати оцінку тому, хто за що несе відповідальність", - вказав представник ЄК.