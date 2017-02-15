"Валентинка" від Трампа Україні

Заява Білого Дому про те, що президент США Дональд Трамп очікує, що російський уряд почне деескалацію конфлікту в Україні та поверне Крим, —це лише перші сигнали про те, в якому ключі може доопрацьовуватися конкретна позиція Сполучених Штатів щодо України, і з якої відправної точки можуть розпочатися російсько-американські переговори не тільки по українській проблематиці, а взагалі по регіональних питаннях, в яких Росія активно задіяна.

Для України ця заява, безумовно, є позитивним розвитком ситуації. Але не варто сприймати ці слова як остаточну переговорну позицію Америки. Поки що це — лише окреслення базової позиції, на якій Штати будуть стояти в переговорах, зокрема, й по українському питанню. Потім, у ході перемовин, ця позиція буде або змінюватися, або зміцнюватися. Тому до цих переговорів Києву потрібно ставитися з особливою увагою, пильно стежити за перебігом та намагатися брати в них участь.

Заява Білого Дому для нас це позитивний сигнал, бо вона свідчить про те, що базова позиція США саме така, як вигідна і потрібна Україні. І зараз потрібно задіяти всі можливі канали комунікації між Києвом і Білим Домом, аби надати американцям якомога більше матеріалів, фактажу і аргументів, щоб вони зберегли нинішню позицію, а не змінювали її.

Якщо найближчим часом не буде відбуватися комунікація на рівні перших осіб України та США, то позиція Білого Дому може змінитися

Адже наразі існує чимала ймовірність того, що позиція США буде модифікуватися під час переговорів із росіянами. Бо, в принципі, у Росії є свої аргументи, чому Крим має залишатися в її складі, і ці аргументи готові лягти на стіл американцям. Нам теж потрібно буде подати свої аргументи.

Повторюся, якщо найближчим часом не буде відбуватися комунікація на рівні перших осіб України та США, то позиція Білого Дому може змінитися. Цього не потрібно боятися, але потрібно продовжувати роботу, щоб наші аргументи, чому Крим має повернутися до складу України, були представлені і підкріплені фактами, аби вони зіграли на нашу користь.

Поки що це був тільки сигнал від президента Трампа, до якого треба ставитися з оптимізмом, але не варто заспокоїтися і думати, що і далі все буде так, як нам треба.

Реакція Росії на заяву Білого Дому — цілком логічна. Росіяни будуть наполегливо відстоювати власну позицію щодо Криму, і не варто чекати іншої поведінки від них. Тобто, Україна трактує анексію Криму як дії, що повністю порушували норми міжнародного права. Натомість Росія наполягає, що все відбулося із дотриманням усіх норм (і референдум, і волевиявлення тощо). І зараз чекати, що Росія буде змінювати позицію, абсолютно не варто — це було б просто наївно. Вони і далі будуть доводити американцям, що зробили все правильно, чесно, як і було треба.

І тут існує небезпека. Оскільки американці заявляють, що готові відновлювати діалог із Росією, це створює ризики для України, бо, зрештою, американці можуть зважити не на наші аргументи, а на аргументи Росії. От тоді на найвищому рівні системи міжнародних відносин можуть відбутися зміни формули, яку назвали зараз у Білому Домі — Росія повинна повернути Крим Україні.

Зараз потрібно задіяти всі можливі канали комунікації між Києвом і Білим Домом

Отже, зараз окреслені загальні лінії, з яких сторони розпочинатимуть діалог щодо української проблематики. Чи збережуться вони такими і надалі — залежатиме, в тому числі, від Києва.

Павло Рудяков, директор інформаційно-політичного центру «Перспектива», експерт із міжнародних питань