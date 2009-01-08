The Times: Путін кинув виклик ЄС, а не Києву

Як пише The Times, газова війна не дає Кремлю бажаних результатів. Перекривши вчора постачання повністю, Володимир Путін "кинув виклик ЄС", а не Києву. "Російський прем`єр не робить секрету з того, що він має намір використовувати державну газову монополію як зброю, - пише автор статті Бронуен Меддокс, - а спроби представити це як чисто економічну суперечку між постачальником і споживачем виглядають смішно".

На думку журналіста видання, Путін переслідує дві цілі: покарати український уряд за бажання вступити в НАТО і в цілому дати зрозуміти країнам Східної Європи, що не варто повертатися до Росії спиною.

Щоб задовольнити вимогу Москви про подвоєння ціни, довелося б витратити майже весь 16-мільярдний кредит, виданий МВФ Україні два місяці тому, йдеться в статті. Жоден український політик не може піти на цей крок в умовах нинішньої внутрішньополітичної кризи.

У результаті, пише Меддокс, Росія може втратити підтримку деяких європейських країн, які раніше займали обережну позицію і не допустили вступу України і Грузії в НАТО. Очевидно також, що Євросоюз думатиме про подолання газової залежності від Москви.

Інопреса