Євросоюз підтримуватиме санкції проти РФ до повного виконання Мінських угод – Мінгареллі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі на форумі Реанімаційного пакету реформ у Києві.

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«Ми підтримуватимемо санкції, доки Мінські домовленості не буде виконано», - запевнив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого комісар ЄС з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що підстав для скасування санкцій проти РФ поки що немає.

21 червня 2016 року Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції проти РФ за її дії в Україні.

1 липня Євросоюз затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом і озброєнням.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом і озброєнням.