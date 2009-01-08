Легендарний білорус Мирон заявив про підтримку України

У Вітебську легендарний білорус Мирон вивісив національний біло-червоно-білий прапор на даху п`ятиповерхового будинку по вулиці Леніна, неподалік від площі Перемоги.

Як повідомляє білоруська служба радіо «Свобода», до прапора під підписом «Мирон» було прикріплено записку: «На знак солідарності з братським українським народом в цей важкий для нього час».

Довідка УНІАН. У Вітебську з 1995 року під ім`ям «Мирон» діє людина або група осіб, основна діяльність яких полягає у вивішуванні біло-червоно-білого прапора у важкодоступних місцях. Мирон почав проводити такі акції на Вітебщині після референдуму 14 травня 1995 року, в результаті якого було змінено державний прапор країни: замість біло-червоно-білого державним прапором став дещо змінений зразок білоруського прапора радянських часів.

Зараз акції вивішування національного прапора поширилися і в інших регіонах Білорусі.

Наприклад, у квітні 2001 року на честь нагородження Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА російським орденом «За заслуги перед Вітчизною» Мирон вивісив національний прапор у місті Ліозно (Вітебська область) на 30-метровій висоті стовпа ліній електропередачі напругою 35 тисяч вольт. До прапора було прикріплено записку: «Добрий господар ніколи не поповзе на схід з простягнутою рукою...».