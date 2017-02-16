Гройсман закликав блокадників прислухатися до позиції ЄС

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Чітку позицію про неприпустимість продовження блокування висловили наші європейські партнери. Знаю, що і їх позицію деякі наші «патріоти» будуть критикувати. Але хочу нагадати - санкції проти Росії, які підтримують наші європейські і міжнародні партнери, є на сьогодні одним із дієвих способів стримування агресора. Саме європейські і міжнародні партнери допомагали і допомагають нам боротися за власну незалежність, в тому числі - енергетичну. Так що до їх точки зору теж варто було б принаймні прислухатися ", - йдеться в повідомленні.

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