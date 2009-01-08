Газпром передумав зустрічатися з Дубиною

Переговори між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у Брюсселі поки не плануються.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на AFP, про це повідомив речник «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Дипломатичні джерела підтвердили УНІАН, що зараз ніякі переговори не проходять, а запланована раніше зустріч скасована за ініціативою російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, зустріч між головою правління НАК “Нафтогаз України” Олегом ДУБИНОЮ і головою правління ВАТ “Газпром” Олексієм МІЛЛЕРОМ мала відбутися сьогодні в Брюсселі.