Газпром передумав зустрічатися з Дубиною
13:54, 08 січня 2009Політика
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У Брюсселі затишшя
|Олексій МІЛЛЕР
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі з посиланням на AFP, про це повідомив речник «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.
Дипломатичні джерела підтвердили УНІАН, що зараз ніякі переговори не проходять, а запланована раніше зустріч скасована за ініціативою російської сторони.
Як повідомляв УНІАН, зустріч між головою правління НАК “Нафтогаз України” Олегом ДУБИНОЮ і головою правління ВАТ “Газпром” Олексієм МІЛЛЕРОМ мала відбутися сьогодні в Брюсселі.
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