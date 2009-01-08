Україна надала ЄС повну інформацію про транзит російського газу

Українська делегація надала європейським представникам повну інформацію про ситуацію з припиненням «Газпромом» постачання газу в Україну для подальшого його транспортування у країни ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в прямому ефірі радіо «Эхо Москвы» повідомив з Брюсселя Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Сьогодні українська делегація надала всім присутнім на засіданні вичерпну інформацію про те, коли, в які дні, години, хвилини й де було припинено або скорочено постачання газу в Україну з російської сторони», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, зараз ситуація з газового питання перебуває «у стадії активного обговорення».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що це питання потрібно вирішувати на рівні суб`єктів господарювання - НАК «Нафтогаз» і «Газпрому».

Водночас, на думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, сам факт присутності двох делегацій у Брюсселі свідчить про зацікавленість Євросоюзу в успішному результаті переговорів.

«Сподіваємося, що епопея переговорів незабаром закінчиться, і ми відновимо наші дружні та нормальні відносини між Україною та Росією», - сказав він.