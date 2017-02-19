Порошенко обговорив з прем’єром Баварії ситуацію в Авдіївці та збереження санкцій проти РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, їхня зустріч відбулася в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Зазначається, що Порошенко поінформував главу баварського уряду про загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі, зокрема в Авдіївці, що підтверджує порушення Росією Мінських домовленостей.

Під час зустрічі було відзначено важливість збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим, повідомили в прес-службі.

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Співрозмовники також домовились про поглиблення торговельно-економічних зв’язків між Україною та Баварією з використанням потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Зеєгофер також наголосив, що баварський уряд підтримує якнайшвидше надання українцям безвізового режиму.

Сторони привітали відновлення роботи українсько-баварської постійної комісії після шестирічної паузи, що надасть додаткового імпульсу розвитку міжгалузевого співробітництва.

Президент України висловив особливу вдячність главі баварського уряду за оздоровлення у Баварії дітей із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Також Порошенко запросив Зеєгофера відвідати Україну з візитом.