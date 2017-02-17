Порошенко: Зняття санкцій з Росії без повернення Донбасу та Криму лише заохочуватиме агресію
20:30, 17 лютого 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що зняття санкцій з Росії без повернення Україні Донбасу та Криму лише заохочуватиме агресію.
Петро Порошенко / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії на тему: «Майбутнє Заходу: занепад чи піднесення», яка проходить в рамках 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.
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«Москва дуже тверезо ставиться лише до санкцій Заходу. Санкції – це наш актив, а не пасив, це прояв нашої сили, коли ми їх вводимо, але це буде демонстрація нашої слабкості, якщо ми знімемо санкції», - наголосив глава держави.
«Зняття санкцій.. без того, щоб вони віддали Крим та Донбас, буде лише підтримувати агресію», - додав Порошенко.
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