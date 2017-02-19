Посольство США про визнання Росією псевдодокументів "Л/ДНР": це суперечить цілям "Мінська"
Визнання Росією «документів», виданих псевдовладою так званих «ДНР» і «ЛНР», суперечить Мінським угодам.
Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні в Twitter.
"Визнання Росією документів сепаратистських "республік" тривожне і суперечить узгодженим цілям Мінська", - підкреслили в американській дипмісії.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».
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Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що указ Путіна суперечить Мінським домовленостям і спрямований на свідому ескалацію конфлікту.