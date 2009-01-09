Яценюк знайшов третейського суддю для газового конфлікту

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що газовий конфлікт має підштовхнути Європейський Союз до підписання договірної бази з Україною щодо транзиту російського газу.

Як повідомляє сайт “Фронт змін”, про це він заявив у Парижі під час міжнародного симпозіуму «Новий світ, новий капіталізм», який проходить за ініціативою Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що лише Європейський Союз може вирішити проблему газових взаємин між Україною та Росією.

"Зараз - це не економіка, це політика. І в нинішній ситуації важливо, щоб саме Євросоюз зіграв роль третейського судді, тому що ми (Україна) на двосторонньому рівні вже не можемо домовитися з Росією", - зазначив він.

При цьому депутат додав: "Це великий мінус як для російської, так і для української дипломатії, і не тільки, але й для усіх економічних агентів та відповідальних за енергетичну політику".

Відповідаючи на запитання про можливу критику України за невиконання зобов`язань перед ЄС з транзиту газу, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що на сьогодні між Україною та Євросоюзом немає договірної бази щодо транзиту російського газу: "Почнемо з того, що в нас (в України) немає ніяких зобов`язань перед Євросоюзом стосовно транзиту, у нас немає угоди з Євросоюзом", - сказав він.

"Це те, про що ми говоримо протягом останніх трьох років. Після конфлікту 2006 року, коли в нас була подібна ситуація з газом, Європа почала процес створення єдиної енергетичної політики. Ми просили лише одне - включити Україну в частину цієї енергетичної політики, тоді ми мали б взаємні зобов`язання", - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, саме нинішня ситуація підштовхує Єврокомісію та Україну до оперативної підготовки "взаємних правил гри". "Так, є меморандум, але цей меморандум не є юридично зобов`язуючим документом. Повинні бути чіткі двосторонні домовленості між Україною і ЄС в енергетичній сфері. Україна повинна бути частиною єдиної європейської енергетичної політики, і тоді не буде таких питань", - заявив екс-голова Верховної Ради.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК переконаний, що різке погіршення фінансових показників ВАТ “Газпром” у зв`язку із різким падінням цін на енергоносії каталізувало українсько-російський газовий конфлікт.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що, за деякими оцінками, кредиторська заборгованість «Газпрому» в цей час досягла 61 млрд. дол.

Екс-спікер зазначив, що навіть якщо “Газпром” збільшить ціну на газ, то "у сучасних економічних умовах Україна повинна одержати хоч якусь компенсацію в транзиті".

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що "істотні проблеми у двосторонній договірно-правовій базі виникли ще тоді, коли перестали виконуватися двосторонні міжурядові угоди". "Ми перейшли на корпоративні відносини, а ці корпоративні відносини незрозумілі", - додав народний депутат.