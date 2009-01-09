Міллер готується відновити транзит газу через Україну вже сьогодні

Документ про створення міжнародного механізму забезпечення транзиту російського газу через Україну буде підписаний протягом п`ятниці, після цього постачання поновляться, заявив глава "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. "Ми розраховуємо, що протягом сьогоднішнього дня буде підписано протокол про створення міжнародного незалежного механізму про забезпечення транзиту російського газу через територію України, і буквально відразу відновимо поставки", - сказав Міллер.

РІА "Новости"