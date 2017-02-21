Рада розглядає пільги постраждалим на Майдані та виділення житла родинам загиблих бійців АТО (наживо)
10:17, 21 лютого 2017Політика
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Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроекти, які стосуються надання пільг постраждалим під час Революції гідності, та виділення житла сім’ям бійців, які загинули в АТО.
пленарне засідання в Раді / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також очікується розгляд питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Олексія Савченка, який обіймає посаду голови Миколаївської облдержадміністрації.
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Крім того, народні депутати розглянуть сьогодні два блоки питань стосовно аграрної політики та паливно-енергетичного комплексу.
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