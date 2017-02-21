Рада розглядає пільги постраждалим на Майдані та виділення житла родинам загиблих бійців АТО (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також очікується розгляд питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Олексія Савченка, який обіймає посаду голови Миколаївської облдержадміністрації.

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Крім того, народні депутати розглянуть сьогодні два блоки питань стосовно аграрної політики та паливно-енергетичного комплексу.