Відбудеться брифінг щодо проблем у газових переговорах

Транслюватиметься у прямому ефірі

Сьогодні, 10 січня, о 13.00 в Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО та заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРИКОЛІЧА. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, тема брифінгу – проблеми переговорного процесу щодо поставок газу. Акредитація журналістів проводиться за телефоном: 255-74-02. Брифінг транслюватиметься у прямому ефірі «5 каналу».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter