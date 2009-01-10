Поки Черновецький відпочиває, кияни мерзнуть - Андрієвський

Ухвалення міського бюджету на 2009 рік, створення штабу з моніторингу ситуації в енергетичній системі, ухвалення Антикризового плану з протистояння фінансовій кризі – саме ці питання мають бути розглянуті на позачерговій сесії Київради, яку негайно зобов’язана скликати київська влада. Так вважає один з лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський.

«Холодні батареї у квартирах киян – наслідок повної бездіяльності влади, - вважає Дмитро Андрієвський. – Поки Черновецький відпочиває, столиця живе без бюджету, а її мешканці мерзнуть. Адже без ухваленого бюджету ніхто навіть мазуту для підтримки системи опалення купити не може».

На переконання Дмитра Андрієвського, бездіяльність мера можна пояснити хіба що відсутністю в нього інтересу до реальних потреб міста. Коли владі було потрібно вирішувати земельні питання, вона скликала сесію і позачергово, і навіть наступного дня після парламентських виборів. Як, наприклад, 1 жовтня 2007 року, коли прочерновецька більшість роздала за день більше 2 000 гектарів столичних земель.

«Безпорадність Черновецького – лише ілюстрація повного колапсу системи української влади. Коли мова йшла про власні політичні інтереси, так звані лідери держави не вилазили з телевізійних екранів. А коли на порядок денний було винесене питання стратегічної важливості, вони пороз’їжджалися по відпустках. Навіть засідання РНБО ніхто не проводив, хоча вирішення газової кризи відноситься до компетенції саме цього органу», - додав політик.

Нагадаємо, перший заступник міського голови Києва Анатолій Голубченко заявив про намір придбати 78 000 тон мазуту, яких столиці вистачило б на місяць. Але він не зумів сказати коли місто буде готове заплатити за цей мазут, адже бюджет Києва досі не ухвалений, зазначають у прес-службі лідера Української селянської демократичної партії Дмитра Андрієвського.