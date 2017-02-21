ВР рекомендує Міносвіти встановити у школах та вишах меморіальні стенди про героїв АТО
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про вшанування героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових» (реєстраційний номер 6045).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 256 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
Даною постановою передбачено рекомендувати Міністерству освіти та науки України у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах всіх форм власності облаштувати інформаційно-меморіальні стенди про героїв України - учасників АТО та їхні подвиги в ході захисту України від збройної агресії Російської Федерації.
Постановою також рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити інформування жителів відповідних територій про героїв України, які є уродженцями цих територій шляхом публікування інформації про них в офіційних друкованих виданнях органів місцевого самоврядування, а також шляхом перейменування вулиць та найменування на їхню честь навчальних закладів в населених пунктах, в яких вони проживали чи проживають, встановлення меморіальних дошок та пам’ятних знаків в місцях їхнього проживання.
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В постанові сказано, що в третю річниця початку збройної агресії РФ проти України необхідно інформувати громадян України про героїв України - учасників антитерористичної операції.
«Це необхідно для утвердження патріотизму в українському суспільстві, популяризації героїзму українських військових, донесення інформації про події в зоні проведення антитерористичної операції», - йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, Верховна рада дозволила виділити землю на вулиці Інститутській у Києві Музею Революції гідності.