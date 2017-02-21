ВР рекомендує Міносвіти встановити у школах та вишах меморіальні стенди про героїв АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 256 із 341 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Даною постановою передбачено рекомендувати Міністерству освіти та науки України у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах всіх форм власності облаштувати інформаційно-меморіальні стенди про героїв України - учасників АТО та їхні подвиги в ході захисту України від збройної агресії Російської Федерації.

Постановою також рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити інформування жителів відповідних територій про героїв України, які є уродженцями цих територій шляхом публікування інформації про них в офіційних друкованих виданнях органів місцевого самоврядування, а також шляхом перейменування вулиць та найменування на їхню честь навчальних закладів в населених пунктах, в яких вони проживали чи проживають, встановлення меморіальних дошок та пам’ятних знаків в місцях їхнього проживання.

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В постанові сказано, що в третю річниця початку збройної агресії РФ проти України необхідно інформувати громадян України про героїв України - учасників антитерористичної операції.

«Це необхідно для утвердження патріотизму в українському суспільстві, популяризації героїзму українських військових, донесення інформації про події в зоні проведення антитерористичної операції», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, Верховна рада дозволила виділити землю на вулиці Інститутській у Києві Музею Революції гідності.