Клімкін сьогодні проведе дебати в Радбезі ООН щодо конфліктів у Європі
15:38, 21 лютого 2017Політика
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Сьогодні Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй о 17.00 проведе дебати з питань конфліктів у Європі, на яких головуватиме міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Дебати почнуться о 17.00 / un.org
Про це повідомляє Постійне представництво при ООН в Twitter.
"О 17.00 дебати Ради безпеки ООН щодо конфліктів в Європі під головуванням П.Клімкіна", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що доповідачами під час дебатів будуть генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр та заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Хельга Шмідт.
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