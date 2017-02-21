Клімкін сьогодні проведе дебати в Радбезі ООН щодо конфліктів у Європі

Про це повідомляє Постійне представництво при ООН в Twitter.

"О 17.00 дебати Ради безпеки ООН щодо конфліктів в Європі під головуванням П.Клімкіна", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що доповідачами під час дебатів будуть генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр та заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Хельга Шмідт.